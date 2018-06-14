Медведев: Ставка НДС должна быть увеличена до 20%

Он напомнил, что сегодня базовая ставка составляет 18%, а предлагается повысить ее до 20%.

Также премьер-министр добавил, что для того, чтобы эта нагрузка не падала на граждан, все льготы на добавленную стоимость, на основные категории товаров социальной значимости, а также на основные услуги сохранятся, написал портал rns.online.