Медведев: Ставка НДС должна быть увеличена до 20%
Сегодня, 18:35Экономика
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства выступил с предложением об изменении ставки налога на добавленную стоимость.
Он напомнил, что сегодня базовая ставка составляет 18%, а предлагается повысить ее до 20%.
Также премьер-министр добавил, что для того, чтобы эта нагрузка не падала на граждан, все льготы на добавленную стоимость, на основные категории товаров социальной значимости, а также на основные услуги сохранятся, написал портал rns.online.
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