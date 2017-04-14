Как изменение ставки ФРС повлияет на рубль

Аналитик консультационного центра «Рошфор» Ильдус Акбаров оценивает рыночную ситуацию.

- В эту среду, 14 июня, будет оглашено решение комитета по финансовым рынкам об изменении процентной ставки ФРС США.

С декабря 2015 года повышение ставки осуществлялось 3 раза. Каждый раз ставка росла на 0,25%.

Показатель базовой ставки ФРС напрямую влияет на стоимость кредитов и финансовых услуг на внутреннем рынке США. Согласно экономической теории, рост ставок обычно приводит к росту притока капитала в страну и росту национальной валюты в среднесрочном плане. Однако если рост ставок не основывается на высоких темпах экономического роста, это может привести к стагнации экономики и негативному влиянию на валютные рынки в долгосрочном плане.

Экономика США в Первом квартале показала слабую динамику роста, но, не смотря на это, большинство экономистов ожидают повышения ставки, основываясь на том, что замедление экономического роста в первом квартале являлось сезонным явлением, а также они подчеркивают тот факт, что инфляция в США близка к долгосрочному целевому показателю в 2%.

На этом фоне можно ожидать краткосрочного укрепления курса доллара против валют развитых и развивающихся стран.