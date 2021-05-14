В Уфе зафиксирована гигабитная скорость передачи данных в сети LTE

По итогам теста компания объявила о достижении гигабитной скорости передачи информации на коммерческой сети сотовой связи четвёртого поколения 4G/LTE. Эксперимент проводился в географическом центре Уфы при помощи FTP сервера (TCP/UDP) и приложения Iperf (TCP/UDP). Для тестов был использован смартфон iPhone 12 Pro Max. Об этом на своей странице в Facebook рассказал директор МТС в Башкирии Егор Фисюк.