В Уфе зафиксирована гигабитная скорость передачи данных в сети LTE

В Уфе зафиксирована гигабитная скорость передачи данных в сети LTE
В Уфе зафиксирована гигабитная скорость передачи данных в сети LTE
Сегодня, 16:15ЭкономикаФото: mts.ru
МТС протестировала в Уфе агрегацию пяти несущих LTE с суммарной шириной полосы 75 Мгц в режиме MIMO 4*4.

По итогам теста компания объявила о достижении гигабитной скорости передачи информации на коммерческой сети сотовой связи четвёртого поколения 4G/LTE. Эксперимент проводился в географическом центре Уфы при помощи FTP сервера (TCP/UDP) и приложения Iperf (TCP/UDP). Для тестов был использован смартфон iPhone 12 Pro Max. Об этом на своей странице в Facebook рассказал директор МТС в Башкирии Егор Фисюк.

Тестирование проводилось с целью анализа возможностей оборудования, позволяющего достичь скорости более 1 Гбит/с на абонента на существующей сети LTE. Реализация таких скоростей стала возможной путем агрегации 5 несущих LTE в доступном компании МТС частотном спектре с использование режима MIMO 4*4. Агрегация несущих LTE демонстрирует потенциал сети диапазонов 1800/2100/2600 МГц до проведения рефарминга.

Наша стратегия развития LTE в Башкирии направлена на внедрение технологий, открывающих нашим абонентам новые возможности для общения и получения лучших цифровых сервисов. Тест доказывает возможность открытия доступа в сеть на скоростях до 1 Гбит/с, используя доступный на текущий момент в Башкирии спектр,говорит директор МТС в Башкирии Егор Фисюк.

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