Борис Листов: «Сила банка в его клиентах»

Решение об открытии специального банка для сельхозпроизводителей Владимир Путин принял 15 марта 2000 года. В тот момент АПК отчаянно нуждался в финансовой помощи: реформы начала 90-х годов привели к тому, что более двух третей агропредприятий стали убыточными, а безработица в сельских территориях в два раза превысила критический уровень.
Сельские товаропроизводители не могли закупить новую технику, удобрения и стройматериалы. Государство тратило не более 700 рублей на одно сельхозпредприятие, а льготных кредитов попросту не существовало. Россельхозбанку предстояло создать систему кредитования, которая бы помогла аграриям не просто выживать, но и полноценно развиваться.
Первые результаты появились уже в начале нулевых. К 2002 году объем валовой сельхозпродукции вырос на 22,5%. «С появлением в сельском хозяйстве профильного банка ситуация стала меняться в лучшую сторону. В АПК появились длинные и „дешевые“ деньги, а главное — долгосрочный надежный партнер. За эти годы мы не подвели ни одно сельхозпредприятие», — говорит председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.
Сегодня каждый третий кредитный рубль аграриям дает именно РСХБ. Банк предоставляет льготные условия по займам на развитие фермерских хозяйств, закупку нового оборудования, техники, скота, пополнение оборотных средств. Ставка — от 1% до 5%, срок — от нескольких месяцев до 15 лет.
В 2020 году выдача займов на проведение сезонных сельскохозяйственных работ увеличилась на 35%, а совокупная кредитная поддержка АПК на треть. Ничего удивительного: кредитные средства позволяют агропромышленникам и небольшим фермерским хозяйствам развиваться, вкладываться в модернизацию производства и внедрять цифровые технологии.
РСХБ участвует в реализации большинства государственных программ, направленных на развитие сельских территорий и поддержку предприятий аграрного комплекса. За 20 лет Банк поддержал более пяти тысяч проектов и инвестировал в отрасль свыше 9,5 триллионов рублей. Оценивая вклад РСХБ в развитие агроотрасли, Президент РФ отметил: «Созданный для поддержки отечественных сельхозпроизводителей, за прошедшие годы ваш банк укрепил свои позиции, внёс весомый вклад в развитие АПК России, национальной финансово-кредитной системы».
В первое десятилетие после создания Россельхозбанка все усилия бизнеса и власти были направлены на восстановление АПК. Позже появилась новая задача: нарастить производство отечественной продукции до уровня, который обеспечит продовольственную безопасность страны. Аграрный комплекс начал разрастаться, и этот процесс продолжается по сей день. Ежегодно появляются новые сельхозпредприятия и фермерские хозяйства, которые дают тысячи рабочих мест.
По словам главы Правления РСХБ Бориса Листова, одна из главных задач Банка — упрощать работу крестьянских и фермерских хозяйств. После того как в июне 2018 года он занял пост руководителя опорного банка АПК, Россельхозбанк начал активно работать над цифровыми инструментами для аграриев, такими как платформа «Свое.Фермерство».
Цифровая экосистема объединила более 20 онлайн-сервисов, которые позволяют сельхозпроизводителям дистанционно решать самые разные задачи: от поиска сотрудников, покупки кормов, техники, семян и удобрений до оказания банковских и бухгалтерских услуг. Даже ветеринарная помощь и консультации доступны в круглосуточном режиме.
Глава РСХБ подчеркивает: «Сила банка в его клиентах, поэтому мы активно растим лидеров рынка. Причем лидеров не только с точки зрения объемов производства, но и по темпу внедрения инновационных технологий».
Справка:
Борис Павлович Листов пришел в Россельхозбанк в 2009 году на должность заместителя Председателя Правления. До этого представлял интересы Еврейской автономной области от регионального Законодательного собрания в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Сенаторский пост занимал с 2007 года. Отвечал за законодательное обеспечение по таким направлениям, как деятельность Центробанка РФ и других кредитных организаций, система расчетов и платежей, денежно-кредитная политика, бухучет и аудит, оборот драгоценных камней и металлов, валютное регулирование, участие Российской Федерации в деятельности международных финансовых организаций и др. Входил в состав комитетов Совфеда по вопросам местного самоуправления и финансовым рынкам и денежному обращению.
Листов получил два высших образования: первое — по специальности «Бухгалтерский учет и аудит» в Санкт-Петербургском университете экономики и финансов; второе, юридическое, на базе Московской государственной юридической академии имени О. Е. Кутафина. Имеет научную степень кандидата экономических наук.
Под руководством Листова в Россельхозбанке создали еще несколько онлайн-платформ. В их числе «Свое.Родное».
«По сути, это всероссийский интернет-магазин свежих фермерских продуктов. Здесь покупатели со всей страны могут напрямую заказывать у местных фермеров их продукцию, без посредников и без наценок. Кроме того, на платформе фермеры предлагают услуги агротуризма: отдых плюс ремесленные мастер-классы, рыбалка, фитотерапия и многое другое. То есть для жителей больших городов открывается возможность полноценного отдыха в сельской местности. В ближайшее время готовится к запуску сервис „Свое.Село“ — все это часть большой программы по цифровой трансформации Банка», — рассказывает глава РСХБ.
Цифровизация аграрного комплекса требует специалистов нового уровня. Пока отрасль испытывает дефицит квалифицированных кадров, но эту проблему стараются решить, как на государственном уровне, так и с помощью различных программ поддержки от коммерческих и финансовых структур.
Осенью 2019 года Борис Листов объявил о старте стипендиальной программы Россельхозбанка. РСХБ стал поддерживать студентов 54 аграрных вузов, которые отлично учатся и занимаются научной деятельностью. Сегодня финансовое поощрение за успехи получают 388 ребят из подведомственных Минсельхозу учебных заведений высшего звена. В течение года Банк ежемесячно выплачивает им по 12,5 тысячи рублей.
«В человеческий капитал надо инвестировать в первую очередь. Нам важно поддержать талантливую и трудолюбивую молодежь, которая хочет работать в агросекторе и развивать его. Мы уверены, что обязательно услышим об успехах наших стипендиатов и увидим их в числе ведущих представителей различных отраслей АПК», — сказал глава Банка.
Еще один проект Россельхозбанка — digital-стажировки. Опытные сотрудники Банка вместе с молодыми специалистами работают над цифровыми проектами: разрабатывают новые сервисы и информационные продукты для клиентов. Студенты, которые хорошо проявят себя во время такой практики, могут рассчитывать на штатную должность в РСХБ.
В 2020-м РСХБ запустил бесплатную образовательную программу для россиян, которые хотели бы открыть или развивать собственное фермерское хозяйство — «Школу Фермера». Обучение ведут педагоги ведущих аграрных вузов и федеральные эксперты в отрасли АПК.
Проект «Школа Фермера» помогает построить рентабельный агробизнес, повысить правовую и финансовую грамотность. Ученикам рассказывают, как наладить продуктивное взаимодействие с крупными агрохолдингами и выстроить грамотную маркетинговую стратегию для своего небольшого предприятия.
Инициатива стартовала осенью 2020 года в четырех регионах страны, обучение в «Школе Фермера» уже прошли 114 начинающих агропредпринимателей. Большинство из них получили гранты на развитие фермерского хозяйства и реализацию собственной продукции. Второй «учебный год» начался в феврале 2021-го и стал значительно более масштабным: заявки подали 352 человека из 15 регионов РФ. Расширилась и учебная программа, которая теперь включает и такое новое направление, как «сити-фермерство». Всего в 2021 году планируется обучить более 1000 человек.
«Слушатели „Школы“ могут заняться бизнесом сразу после выпуска, и наша основная задача — помочь им себя реализовать, дать все инструменты, навыки и знания для запуска и развития собственного сельскохозяйственного предприятия. Для нас важно, чтобы в АПК приходили квалифицированные специалисты, которые поддержат успешное развитие отрасли и привнесут в нее новый драйв. Для РСХБ фермеры — важнейшие клиенты и партнеры. Поэтому мы окружаем их максимальной поддержкой. Более того, банк намерен принять личное участие в реализации лучших бизнес-планов выпускников», — подчеркивает Листов.