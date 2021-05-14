Борис Листов: «Сила банка в его клиентах»

«По сути, это всероссийский интернет-магазин свежих фермерских продуктов. Здесь покупатели со всей страны могут напрямую заказывать у местных фермеров их продукцию, без посредников и без наценок. Кроме того, на платформе фермеры предлагают услуги агротуризма: отдых плюс ремесленные мастер-классы, рыбалка, фитотерапия и многое другое. То есть для жителей больших городов открывается возможность полноценного отдыха в сельской местности. В ближайшее время готовится к запуску сервис „Свое.Село“ — все это часть большой программы по цифровой трансформации Банка», — рассказывает глава РСХБ.