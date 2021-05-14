«Башнефть» улучшила финансовые показатели

Сегодня, 14 мая, состоялось раскрытие финансовых результатов деятельности «Башнефти» по итогам I квартала 2021 года. Из опубликованной информации стало очевидно: башкирская нефтяная компания под управлением «Роснефти» добилась улучшения основных финансовых показателей своей деятельности. Этому, конечно, способствовали постепенная стабилизация ситуации на мировых рынках нефти и нефтепродуктов, а также масштабный комплекс мер, предпринятых «Башнефтью» для сохранения экономической устойчивости.
Выручка и капвложения
Одним из ключевых показателей деятельности является так называемый показатель финансовой эффективности (EBITDA), который по итогам I квартала текущего года в «Башнефти», в сопоставлении с тем же периодом 2020 года, увеличился в 3 раза до 21,4 млрд рублей. Выручка составила 157,7 млрд рублей. При этом операционная прибыль компании достигла 11,4 млрд рублей, а чистая прибыль – 8,3 млрд рублей, увеличившись за год на 114%.
Рост прибыли позволил «Башнефти» обеспечить высокий уровень капитальных вложений, в I квартале - 14,6 млрд рублей. Как пояснили в «Башнефти», это поможет укрепить производственный потенциал компании и намного действеннее применять его в будущем, особенно когда будут наконец-то сняты ограничения в рамках соглашения стран-участниц ОПЕК+.
Ресурсная база и нефтедобыча
В сопоставлении с данными за I квартал 2020 года увеличились результаты проходки в эксплуатационном бурении. Рост этого показателя составил 9,2% и достиг 128,9 тысяч метров. Увеличилось и число эксплуатационных скважин, законченных бурением. Их стало 56, больше на 36,5% в сравнении с данными за тот же период 2020 года. Причем 50 из них имеют горизонтальное окончание.
Напомним, что в 2020 году по итогам успешной геологоразведки, переоценки запасов эксплуатируемых скважин и приобретения новых месторождений удалось прирастить 43 млн тонн запасов нефти категории АВ1С1, что позволило заместить запасы в объеме 330%. В текущем году эта работа будет продолжена.
Нефтепереработка
В I квартале 2021 года продолжилась реконструкция установки гидрокрекинга и комплекса по производству ароматических углеводородов на производственной площадке завода «Башнефть-Уфанефтехим». По окончании реконструкции «Башнефть» сможет расширить производственные возможности и увеличить вход светлых нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих заводах уфимского комплекса.
Что касается в целом выхода светлых нефтепродуктов и глубины переработки нефти, нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефти» был и остается одним из лучших в отрасли по этому показателю. По итогам I квартала 2021 года глубина переработки нефти выросла на 6,4% и составила 88,6%. Выход светлых нефтепродуктов в I квартале 2021 года достиг 69,3%, увеличившись за год на 5,7%.
Планомерная стабилизация мировых цен на нефть и нефтепродукты позволила Компании в I квартале 2021 года поднять переработку нефти более чем на 16% (до3,87 млн тонн) в сопоставлении с уровнем IV квартала 2020 года.