«Башнефть» улучшила финансовые показатели

В сопоставлении с данными за I квартал 2020 года увеличились результаты проходки в эксплуатационном бурении. Рост этого показателя составил 9,2% и достиг 128,9 тысяч метров. Увеличилось и число эксплуатационных скважин, законченных бурением. Их стало 56, больше на 36,5% в сравнении с данными за тот же период 2020 года. Причем 50 из них имеют горизонтальное окончание.