Башкирия вошла в список регионов РФ из-за долгов перед бизнесменами по госконтрактам

За первые три месяца добросовестным предпринимателям выплатили более 6,5 миллиардов рублей. Задержка оплаты выполненных работ выявлена в 20 регионах России, в том числе в Башкирии. Кроме того, прокуратура направила в суды регрессные иски для взыскания с должностных лиц дополнительных бюджетных трат в виде пеней, штрафов и судебных издержек, возникших из-за волокиты при оплате выполненных работ, поставленных товаров и оказанных услуг для государственных и муниципальных нужд.
Напомним, ранее Башкирии вошла в тройку лидеров по числу выявленных фактов мелкого взяточничества. Наряду с РБ рейтинг возглавили Москва и Краснодарский край. В январе–феврале количество коррупционных преступления увеличилось на 11,8%, почти половина из них связана со взяточничеством.