Башкирия вошла в список регионов РФ из-за долгов перед бизнесменами по госконтрактам

Генпрокуратура подвела итоги работы по ликвидации долгов перед бизнесом по исполненным госконтрактам в первом квартале 2021 года. Башкирия вошла в перечень должников.

За первые три месяца добросовестным предпринимателям выплатили более 6,5 миллиардов рублей. Задержка оплаты выполненных работ выявлена в 20 регионах России, в том числе в Башкирии. Кроме того, прокуратура направила в суды регрессные иски для взыскания с должностных лиц дополнительных бюджетных трат в виде пеней, штрафов и судебных издержек, возникших из-за волокиты при оплате выполненных работ, поставленных товаров и оказанных услуг для государственных и муниципальных нужд. Напомним, ранее Башкирии вошла в тройку лидеров по числу выявленных фактов мелкого взяточничества. Наряду с РБ рейтинг возглавили Москва и Краснодарский край. В январе–феврале количество коррупционных преступления увеличилось на 11,8%, почти половина из них связана со взяточничеством.

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