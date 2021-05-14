Башкирия вошла в список регионов РФ из-за долгов перед бизнесменами по госконтрактам

Башкирия вошла в список регионов РФ из-за долгов перед бизнесменами по госконтрактам
Башкирия вошла в список регионов РФ из-за долгов перед бизнесменами по госконтрактам
Сегодня, 11:50ЭкономикаФото: pixabay.com
Генпрокуратура подвела итоги работы по ликвидации долгов перед бизнесом по исполненным госконтрактам в первом квартале 2021 года. Башкирия вошла в перечень должников.

За первые три месяца добросовестным предпринимателям выплатили более 6,5 миллиардов рублей. Задержка оплаты выполненных работ выявлена в 20 регионах России, в том числе в Башкирии. Кроме того, прокуратура направила в суды регрессные иски для взыскания с должностных лиц дополнительных бюджетных трат в виде пеней, штрафов и судебных издержек, возникших из-за волокиты при оплате выполненных работ, поставленных товаров и оказанных услуг для государственных и муниципальных нужд.

Напомним, ранее Башкирии вошла в тройку лидеров по числу выявленных фактов мелкого взяточничества. Наряду с РБ рейтинг возглавили Москва и Краснодарский край. В январе–феврале количество коррупционных преступления увеличилось на 11,8%, почти половина из них связана со взяточничеством.

Материалы по теме:
бизнесБашкириягосзакупки
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы