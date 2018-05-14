Veon: затраты «Вымпелкома» на «пакет Яровой» составят 45 млрд рублей

Материнская компания «Вымпелкома» - Veon представила отчет о своей работе за первые три месяца 2018 года. Об этом пишет портал rns.online.

В документе сказано, что на исполнение «пакета Яровой» компании придется потратить 45 миллиардов рублей. Шесть миллиардов из этой суммы «Вымпелкому» нужно будет найти уже в этом году.

Отметим что «пакет Яровой» принуждает операторов связи и интернет-ресурсы, в том числе мессенджеры и социальные сети, сохранять на протяжении полугода содержание звонков и переписки людей. Шесть месяцев необходимо хранить и контент пользователей (аудио, видео, изображения), который те выкладывают или пересылают.