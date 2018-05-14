Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Veon: затраты «Вымпелкома» на «пакет Яровой» составят 45 млрд рублей
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Veon: затраты «Вымпелкома» на «пакет Яровой» составят 45 млрд рублей

Сегодня, 15:37Экономика
Читайте
также
13 мая болельщики ФК «Уфа» проводят Дмитрия Стоцкого в другой клуб
Ядовитый диоксин остался в Уфе
Не ныть и быть готовым ко всему. Как "Красный крест" спасает жизни