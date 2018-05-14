В апреле в Башкирии дорожали овощи, велосипеды и краска для волос

Башкортостанстат опубликовал данные о том, как в республике изменялись цены в 1 квартале и в апреле 2018 года. В целом уровень продовольственной инфляции в Башкирии в апреле составил 0,3%. Это в три раза меньше, чем среднероссийский показатель: еда в стране сильнее подорожала – 1,1%.

Непродовольственные товары и услуги у нас также подорожали слабее, чем в среднем по стране: 1,4%/2,7% и 3,5%/4,0% соответственно.

Больше всего в Башкирии в апреле дорожали овощи. Например, помидоры, морковь и капуста стали дороже на 11,5-16,0%, свекла стала дороже на 26,1%, картофель прибавил в цене 5,1%.

Бананы, лимоны и апельсины, наоборот, подешевели на 1,3-2,6%. Сырок, творог и сметана тоже «похудели» в цене на 1,0-3,3%.

Сахар стал дороже на 7,1%, а водка на 1,9%.

Из непродовольственных товаров больше всего подорожали велосипеды и ролики, что не удивительно в начале сезона: +3,0-3,9%. Там же и зонтики в ожидании сезона дождей. Краска для волос тоже в лидерах по удорожанию: +4,5%.

Цены на лекарства изменялись разнонаправленно: от снижения цены на 3,2% до увеличения на 2,9%.