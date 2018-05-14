Уфимских предпринимателей научат вести бизнес по франшизе

Один из способов начать бизнес и при этом минимизировать риски, связанные, собственно, с тем, что вы только начинаете свое дело – приобрести франшизу. На эту тему в Уфе 24 мая пройдет конференция «Путь к франшизе. Успеху с минимальными рисками», целью которой является повышение репутации франчайзинга среди предпринимателей как формы эффективного делового сотрудничества.

На конференции начинающим бизнесменам также расскажут о лучших практиках по продвижению франшиз в регионы. Кстати, участие в конференции бесплатное. Надо просто зарегистрироваться на сайте организаторов.

На конференцию приедут ведущие эксперты по франчайзингу в России, в области финансовой аналитики, специалисты по системам управления франчайзинг, специалисты по бренду и управлению объектами недвижимости.

Помимо этого, конечно же, будут рассмотрены практические вопросы, которые касаются выбора франшизы, принципов ведения бизнеса по этой схеме, зон ответственности франчайзи и франчайзера. Будут также рассмотрены преимущества ведения бизнеса по франшизе в условиях нестабильности в различных сферах, которые могут повлиять на эффективность предпринимательской деятельности.

Одним из организаторов конференции является Российская ассоциация франчайзинга (РАФ), созданная более 20 лет назад. РАФ является информационным и координационным центром, поддерживающим российских франчайзеров и франчайзи. Конференция, которая пройдет в Уфе, является одним из важных первых шагов на пути начинающего предпринимателя к реальному успеху.

Второй организатор конференции - бренд, известный, пожалуй, по всей стране, включая Уфу – компания "Инвитро", являющаяся одним из лидеров на рынке медицинских анализов и исследований. Эта компания первая в своей области 13 лет назад создала медицинскую франшизу, она не раз возглавляла рейтинг франшиз Golden Brand.