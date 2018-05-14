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Башкирия сэкономила в 2017 году на госзакупках 6 миллиардов рублей
Сюжеты:
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Sc.respectrb.ru

Башкирия сэкономила в 2017 году на госзакупках 6 миллиардов рублей

Сегодня, 15:22ЭкономикаМарат ГареевФото: sc.respectrb.ru
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