Башкирия сэкономила в 2017 году на госзакупках 6 миллиардов рублей

В минувшем 2017 году в Башкирии по результатам торгов было заключено государственных контрактов на сумму 70,1 миллиарда рублей*. Общее количество лотов было 79,1 тыс, то есть в среднем стоимость 1 лота (1 госконтракта) равнялась почти 1 миллиону рублей – 880 тысячам рублей.

Общая сумма экономии при проведении торгов и заключении госконтрактов составила 6 миллиардов рублей. Относительная экономия (в процентах) – 9,73%. То есть, грубо говоря, победитель торгов «падал» в цене в среднем примерно на 10%.

Самым экономным, если можно так выразиться, государственным заказчиком по итогам 2017 года является Управление дорожного хозяйства Башкирии. Сумма экономии – 508,1 млн рублей.

На втором месте по экономии в прошлом году было Министерство здравоохранения республики. Оно заключило госконтрактов на сумму, на 311,6 млн рублей меньшую, чем было готово заплатить (начальная цена госконтрактов).

«Бронза» достается администрации Уфы, которая «обошлась дешевле» консолидированному республиканскому бюджету на 294,4 млн рублей.

Остальные места в топ-10 самых экономных госказакзчиков выглядит следующим образом:

4 место: Управление капитального строительства Башкирии. Экономия – 218,0 млн рублей;

5 место: Онкологический диспансер Минздрава РБ. Экономия – 138,6 млн рублей;

6 место: Управление материально-технического обеспечения Минздрава РБ. Экономия – 106,9 млн. рублей;

7 место: Республиканская детская клиническая больница. Экономия – 98,9 млн рублей;

8 место: Управление капстроительства Администрации Уфы. Экономия – 76,4 млн рублей;

9 место: Республиканская клиническая больница имени Г. Г. Куватова. Экономия – 68,1 млн рублей;

10 место: Министерство природопользования и экологии Башкирии. Экономия – 67,6 млн рублей.

Топ-10 самых "экономных" госзаказчиков Фото: http://zakupki.gov.ru

В ПФО по экономии в 2017 году «госконтрактных» денег Башкирия на втором месте после Оренбургской области, где экономия составила 6,1 млрд рублей. В Татарии сэкономили почти в 2 раза меньше, чем у нас – 3,5 млрд. рублей. Самой «неэкономной» в ПФО оказалась Марий Эл – «всего» 0,8 млрд рублей.

В целом по стране лидерами по экономии являются: Москва – 48,3 млрд сэкономленных рублей, Московская область – 19,1 млрд рублей, Санкт-Петербург – 12,6 млрд. рублей.

К слову, каждый пятый-шестой госконтракт, подписанный в России в 2017 году – Московский: доля в заказах по субъектам РФ составляет 17,76%

В 2018 году (январь-апрель) в Башкирии таким же образом уже была сэкономлена сумма 1,2 млрд рублей.

* Данные Единой информационной системы в сфере госзакупок – Сайта госзакупок.