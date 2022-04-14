Тимур Хакимов: «ТПП РБ организует обучение по работе с сервисами импортозамещения»

— Если на федеральной площадке аккумулировано и сведено то, что производится на предприятиях России, то у нас в базу вошла информация об изделиях и продукции, которые необходимы нашим предприятиям, что стало санкционным и проблемным для заказа. Конечно же, есть графа для производителей, что позволяет специальной программе автоматически стыковать предприятия по кодам ОКПД2, ТНВЭД и наименованию изделия. Предприятия могут заполнить электронную заявку на необходимый товар с указанием всех технических характеристик, и программа сама предложит возможного поставщика или производителя. Для предприятий Башкортостана эта услуга совершенно бесплатна. Большой интерес проявили Палаты других регионов и предприятия, где такие же запросы в промышленности и сельском хозяйстве, — рассказал Тимур Хакимов.