Президента Нотариальной палаты Башкирии отстранили от должности после уголовного дела

В Башкирии от должности отстранили президента Нотариальной палаты республики Розу Евстафьеву. Об этом сообщает пресс-служба Кировского районного суда.
Предполагается, что женщина незаконно назначила на должность нотариуса в нотариальном округе Благовещенский и г. Благовещенск своего сына.
Как сообщает «Ъ-Башкортостан», Евстафьева, а также трое её коллег подозреваются в превышении должностных полномочий. Предполагается, что женщины в составе конкурсной комиссии вступили в сговор, чтобы способствовать победе аффилированного лица.
Ранее портал «Говорит Нотариат» сообщал, что осенью прошлого года в Нотариальной палате республики прошли обыски. Тогда в ходе обыска 30 ноября у президента палаты были изъяты личный телефон с рабочим ноутбуком, а также документы, касающиеся конкурсов на замещение вакантной должности нотариусов на территории республики.