Президента Нотариальной палаты Башкирии отстранили от должности после уголовного дела

Президента Нотариальной палаты Башкирии отстранили от должности после уголовного дела
Президента Нотариальной палаты Башкирии отстранили от должности после уголовного дела
Вчера, 13:38ЭкономикаАзамат НуховФото: Максим Карликов / 1MI
Женщину, а также троих её коллег обвиняют в превышении полномочий, сообщает «Ъ-Башкортостан» 14 апреля

В Башкирии от должности отстранили президента Нотариальной палаты республики Розу Евстафьеву. Об этом сообщает пресс-служба Кировского районного суда.

Предполагается, что женщина незаконно назначила на должность нотариуса в нотариальном округе Благовещенский и г. Благовещенск своего сына.

Как сообщает «Ъ-Башкортостан», Евстафьева, а также трое её коллег подозреваются в превышении должностных полномочий. Предполагается, что женщины в составе конкурсной комиссии вступили в сговор, чтобы способствовать победе аффилированного лица.

Ранее портал «Говорит Нотариат» сообщал, что осенью прошлого года в Нотариальной палате республики прошли обыски. Тогда в ходе обыска 30 ноября у президента палаты были изъяты личный телефон с рабочим ноутбуком, а также документы, касающиеся конкурсов на замещение вакантной должности нотариусов на территории республики.

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