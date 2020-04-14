В Башкирии решили продлить сроки уплаты налогов

Сделано это согласно распоряжению правительства России.

Для плательщиков, включенных на 1 марта 2020 года в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, продлены сроки уплаты налогов:

- по налогу на прибыль, ЕСХН, УСН - на шесть месяцев;

- по НДФЛ за 2019 год для индивидуальных предпринимателей - на три месяца,

- по налогам (кроме НДС, НПД, налогов, уплачиваемых в качестве налоговых агентов) и авансовым платежам за март и первый квартал 2020 года - на шесть месяцев, за апрель-июнь, за второй квартал и первое полугодие 2020 года – на четыре месяца;

- по налогу по патентной системе налогообложения – на четыре месяца;

- по авансовым платежам по транспортному налогу, налогу на имущество и земельному налогу уплата за первый квартал 2020 года переносится на срок не позднее 30 октября, за второй квартал – не позднее 30 декабря.

Для микропредприятий сроки уплаты страховых взносов за март-май 2020 года перенесены на шесть месяцев, за июнь-июль - на четыре месяца. Для индивидуальных предпринимателей по доходам за 2019 год, превышающим 300 тысяч рублей, срок продлен на четыре месяца.

Кроме того, продлены сроки представления деклараций:

- до 15 мая – НДС и страховые взносы за первый квартал 2020-го;

- на три месяца – по декларациям, кроме НДС, срок подачи которых приходится на март-май 2020 года.

Также продлены сроки для представления пояснений по требованиям налоговых органов, полученных с 1 марта по 31 мая, – на 20 дней, по требованиям в рамках камеральных проверок НДС – на 10 дней.

До 31 мая приостановлено вынесение решений о проведении выездных проверок, проверок соблюдения валютного законодательства. Начатые выездные проверки также приостановлены. Также до 31 мая продлен срок для вынесения решений о приостановлении операций по счетам за непредставление деклараций.

Санкции за непредставление сведений, необходимых для осуществления налогового контроля с 1 марта по 31 мая, не применяются. Предельные сроки для направления требований об уплате увеличены на шесть месяцев.