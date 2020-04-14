ТПП Башкирии проводит на свои средства сертификацию медицинских изделий

На оперативном совещании в правительстве Башкирии министр промышленности и энергетики Башкирии Александр Шельдяев рассказал об организации производства средств индивидуально защиты на предприятиях Башкирии.

Помимо медицинских масок, предприятия Башкирии начали активно производить уже девять предприятий легкой промышленности республики. По данным на 12 марта сшито 6373 таких костюма. А с этой недели планируется уже изготавливать по 5000 костюмов в сутки.

- Торгово-промышленной палатой республики проведена процедура сертификации костюмов, закуплен материал для их производства. Сейчас совместно отрабатываем закупку фурнитуры – молнии и резинки, - пояснил Александр Шельдяев. – Все финансирование пока идет за счет Торгово-промышленной палаты РБ. По мере готовности защитные костюмы передаются минздраву республики.

Напомним, мы уже рассказывали о ранее об открытии горячей линии с ТПП Башкирии.

- Мы проводим большую аналитическую работу, погружаясь в документы заявителей, разрабатывая план последующих шагов. Конечно, в связи с критической обстановкой на рынке брать за это деньги как-то не по «свойски», - прокомментировал президент Торгово-промышленной палаты Башкирии Тимур Хакимов.