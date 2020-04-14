Самоизоляция в разгаре: в Башкирии подорожали градусники, мониторы и сахар

Стали известны результаты мониторинга цен на различные товары в розничной продаже в первом квартале 2020 года. Информацию опубликовал Башкортостанстат.

Так, эксперты отметили подорожание практически всего того «стратегического запаса», который в марте, в преддверие карантина, сметали с магазинных полок: гречки (на 13,8%) и сахара (на 19,6%), а также макарон, муки, гороха, фасоли, риса. яиц (в диапазоне от 3,5 до 6%).

Повышенным спросом у покупателей также пользовались картофель (на 13.1%), лук (на 28,4%), а также капуста, морковь, свекла, помидоры (от 5,7 до 13.%).

При этом подешевели поспевшие в теплицах свежие огурцы (сразу на 39,2%), и совсем немного привозные груши и апельсины (от 2,1% до 5,7%), а также сырокопченая колбаса (на 5,5%). Среди промтоваров эксперты отметили рост цен на бытовую технику. тоже в каком-то смысле символизирующую самоизоляцию: мониторы для настольного компьютера (на 13,2%), стиральные машины — на 9,2%, холодильники — на 7,6%.

И уж совсем непосредственное отношение к карантину имеют электронные и ртутные градусники, которые подорожали соответственно на 7,1% и 31,3%.