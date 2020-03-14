Власти Башкирии не склонны кардинально пересматривать стратегию развития региона
Об этом было заявлено на коллегии минэкономразвития РБ.
С учетом пандемии коронавируса и падением стоимости нефти и курса рубля стратегия развития Башкирии будет корректирована, но глобально пересматриваться не будет. Такой вывод следует из выступления первого вице-премьера правительства Башкирии Андрея Назарова на коллегии министерства экономического развития и инвестиционной политики республики, передает РБК-Уфа.
По его словам, поставленная ранее в указе главы РБ №310 и в программе деятельности правительства РБ до 2024 года задача ежегодного роста экономики на 10% вполне выполнима даже с учетом суровых реалий. При этом стоит отметить, что заданные ориентиры в два раза выше, чем средний уровень аналогичных целей, установленных для страны.
При этом показательным должен стать именно текущий 2020 год. Если до конца года Башкирия сможет уверенно двигаться вперед, значит можно потом рассчитывать и на увеличение целевых значений до 12-13%. - Необходимо добавить механизмов планирования, чтобы все участники рынка получили больше гарантий на более продолжительный период, — отметил Андрей Назаров.