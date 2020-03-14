Власти Башкирии не склонны кардинально пересматривать стратегию развития региона

С учетом пандемии коронавируса и падением стоимости нефти и курса рубля стратегия развития Башкирии будет корректирована, но глобально пересматриваться не будет. Такой вывод следует из выступления первого вице-премьера правительства Башкирии Андрея Назарова на коллегии министерства экономического развития и инвестиционной политики республики, передает РБК-Уфа.

По его словам, поставленная ранее в указе главы РБ №310 и в программе деятельности правительства РБ до 2024 года задача ежегодного роста экономики на 10% вполне выполнима даже с учетом суровых реалий. При этом стоит отметить, что заданные ориентиры в два раза выше, чем средний уровень аналогичных целей, установленных для страны.