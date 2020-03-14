В Башкирии хотят создать дополнительный институт для привлечения инвестиций

Накануне, 13 марта, на коллегии министерства экономического развития и инвестиционной политики РБ глава ведомства Рустам Муратов заявил о необходимости создать Центра мониторинга и аналитики, который займется вопросами привлечения инвестиций.

По его словам, необходимость создания дополнительного института привлечения инвестиций объясняется явным недостатком сведений о деятельности предприятий. Это, в свою очередь, не дает возможность проявлять индивидуальный подход к каждому предприятию и эффективно искать резервы для их развития.

Известно, что уже согласовывается функционал будущего Центра мониторинга и аналитики, обсуждается вопрос о выведении его на внутренний аутсорсинг.