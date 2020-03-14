В Башкирии хотят добавить еще один праздник – теперь для пчеловодов
14 марта, 18:13ЭкономикаТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Такое предложение прозвучало на втором региональном съезде пчеловодов Башкирии
Сегодня, 14 марта, в Уфе. на втором региональном съезде пчеловодов Башкирии прозвучало предложение учредить День пчеловода. Такое предложение сделал депутат Госдумы России Иван Сухарев.
Он поделился информацией о том, как идет работа над федеральным законом «О пчеловодстве», который до сих пор так и остается не принятым. Депутат заявил, что давно ощущается острая необходимость в принятии единого документа для регулирования всех вопросов в области пчеловодства.
На съезде прозвучало также предложение создать Центр компетенции пчеловодов для обучения.
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