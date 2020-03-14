В Башкирии чиновники рассказали о положительных «побочных эффектах» от коронавируса

В Башкирии введен режим санитарно-противоэпидемиологического контроля повышенного уровня на объектах торговли и общепита республики в связи с пандемией коронавируса. Особенно это касается ввоза продовольственных товаров из Китая, как из эпицентра печальных событий. В то же время известно, что продукция предприятий данной державы давно уже заняла солидную нишу в мировом объеме промышленных товаров. Сможем ли мы обходиться теперь без китайского ширпотреба и продуктов питания из Поднебесной? Ответ на этот вопрос попытались выяснить наши коллеги с портала РБК-Уфа.

Как сообщили в Госкомитете РБ по торговле, потребительский рынок Башкирии в данный момент не страдает большой зависимостью от продовольствия китайского производства. Только цифры: в торговой сети «Магнит» доля китайских овощей и фруктов составляет не более 3%, в X5 RetailGroup импорт из этой страны вообще не превышает 1%. По данным Госкомторговли, импорт продовольственных товаров преимущественно осуществляется из таких стран, как Марокко, Израиль, Турция, а также из стран СНГ.

В течение последних лет, проходивших для отечественной экономики под знаком импортозамещения, существенно выросли закупки овощей и фруктов, произведенных внутри страны.

О перебоях с китайским ширпотребом тоже пока речи не идет, поскольку, вероятно. его запасы еще довольно велики.