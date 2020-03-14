В Башкирии чиновники рассказали о положительных «побочных эффектах» от коронавируса
Плюсы от этого опасного процесса можно сравнить с побочными явлениями от западных антироссийских санкций.
В Башкирии введен режим санитарно-противоэпидемиологического контроля повышенного уровня на объектах торговли и общепита республики в связи с пандемией коронавируса. Особенно это касается ввоза продовольственных товаров из Китая, как из эпицентра печальных событий. В то же время известно, что продукция предприятий данной державы давно уже заняла солидную нишу в мировом объеме промышленных товаров. Сможем ли мы обходиться теперь без китайского ширпотреба и продуктов питания из Поднебесной? Ответ на этот вопрос попытались выяснить наши коллеги с портала РБК-Уфа.
Как сообщили в Госкомитете РБ по торговле, потребительский рынок Башкирии в данный момент не страдает большой зависимостью от продовольствия китайского производства. Только цифры: в торговой сети «Магнит» доля китайских овощей и фруктов составляет не более 3%, в X5 RetailGroup импорт из этой страны вообще не превышает 1%. По данным Госкомторговли, импорт продовольственных товаров преимущественно осуществляется из таких стран, как Марокко, Израиль, Турция, а также из стран СНГ.
В течение последних лет, проходивших для отечественной экономики под знаком импортозамещения, существенно выросли закупки овощей и фруктов, произведенных внутри страны.
О перебоях с китайским ширпотребом тоже пока речи не идет, поскольку, вероятно. его запасы еще довольно велики.
Специалисты озвучили и еще одну утешительную перспективу: если из-за угрозы коронавируса сократятся автомобильные поездки по стране, то в итоге появится экономия топлива. Рост спроса на противовирусные и поддерживающие иммунитет препараты, на антисептики и прочие средства гигиены также поддержит систему здравоохранения, в том числе за счет притока бюджетных инвестиций и страховых платежей. Правда, система медицинского страхования понесет потери, но. судя по всему, это не самая серьезная из ожидаемых проблем.