Улететь из Уфы в Вену и на Гоа прямым рейсом станет сложнее из-за угрозы коронавируса

С понедельника, 16 марта, будут отменены авиационные рейсы из Уфы в столицу Австрии Вену. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Уфа».

В частности, компания Utair, которая ранее выполняла авиарейсы в Вену дважды в неделю, известила о намерении пересмотреть программу полетов после 16 марта. Пока отмена рейсов будет действовать до конца мая текущего года.

Данное решение связано, прежде всего, с тем, что с 16 марта Россия ограничивает полеты в страны ЕС. Исключения могут быть сделаны для чартеров.

Отмена рейсов также коснулась маршрутов на Гоа.