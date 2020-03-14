Улететь из Уфы в Вену и на Гоа прямым рейсом станет сложнее из-за угрозы коронавируса
14 марта, 15:39ЭкономикаТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Рейсы отменены до конца мая.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
С понедельника, 16 марта, будут отменены авиационные рейсы из Уфы в столицу Австрии Вену. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Уфа».
В частности, компания Utair, которая ранее выполняла авиарейсы в Вену дважды в неделю, известила о намерении пересмотреть программу полетов после 16 марта. Пока отмена рейсов будет действовать до конца мая текущего года.
Данное решение связано, прежде всего, с тем, что с 16 марта Россия ограничивает полеты в страны ЕС. Исключения могут быть сделаны для чартеров.
Отмена рейсов также коснулась маршрутов на Гоа.
При этом гарантировано, что в обоих случаях деньги за билеты покупателям будут возвращены по месту их приобретения.
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