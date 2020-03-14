По данным Минфина бюджет России в январе-феврале показал дефицит

По данным Минфина, за первые 2 месяца 2020 года дефицит бюджета достиг 272 183,1 млн рублей, сообщает rns.online. При этом объем доходов составил 2,817 трлн рублей, расходов – 3,089 трлн рублей.

Что касается поступлений, то налоговая служба перечислила в бюджет 1,807 трлн рублей, таможня – 722,537 млрд рублей. Другие федеральные органы внесли 287,259 рублей.