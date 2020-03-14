«Дикий курс на мобилизацию экономики»: в Башкирии замахнулись на глобальные вызовы

Власти Башкирии готовы пойти на экстраординарные меры в связи с обвалом цен на нефть и распространением коронавируса. По сообщению Интерфакса, очевидно, что прогноз социально-экономического развития Башкирии до 2024 года в таких экстремальных условиях может быть скорректирован.

Как заявил на коллегии регионального министерства экономического развития и инвестиционной политики РБ первый вице-премьер республики Андрей Назаров, будет выработан «дикий курс на мобилизацию экономики» в ответ на такие глобальные вызовы, как обвал цен на нефть и пандемия коронавируса.

По его словам, при разработке стратегических программ развития региона до 2024 года учитывались иные стартовые позиции, тогда расчеты строились на ожидании мирового роста экономики.