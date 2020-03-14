«Дикий курс на мобилизацию экономики»: в Башкирии замахнулись на глобальные вызовы
Прогноз социально-экономического развития Башкирии до 2024 года в таких экстремальных условиях может быть скорректирован.
Власти Башкирии готовы пойти на экстраординарные меры в связи с обвалом цен на нефть и распространением коронавируса. По сообщению Интерфакса, очевидно, что прогноз социально-экономического развития Башкирии до 2024 года в таких экстремальных условиях может быть скорректирован.
Как заявил на коллегии регионального министерства экономического развития и инвестиционной политики РБ первый вице-премьер республики Андрей Назаров, будет выработан «дикий курс на мобилизацию экономики» в ответ на такие глобальные вызовы, как обвал цен на нефть и пандемия коронавируса.
По его словам, при разработке стратегических программ развития региона до 2024 года учитывались иные стартовые позиции, тогда расчеты строились на ожидании мирового роста экономики.
Теперь же расчеты строятся с несколько иными показателями: рост валового регионального продукта к 2024 году может достичь 2,5 трлн рублей, ежегодный рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета увеличится на 10%, инвестиции в основной капитал составят 650 млрд рублей в год.