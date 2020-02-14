Выйти из кризиса и уйти в большое плавание: речной порт Уфы поменяет управляющего

Об этом пишет Правда ПФО. Напомним, обе компании входят в АО «Башкирское речное пароходство».

В минзеимущества пояснили, что кандидатура Данила Рыбалко нуждается в пересмотре, поскольку его «отчеты непрозрачные, решения он принимал в обход ведомства, а значит, они нелигитимны, приводят к предбанкротному и банкротному состоянию».

Сам Данил Рыбалко заявил, что «в его адрес никаких официальных претензий не поступало».

По словам заместителя главы минземимущества Ольги Ивановой, кредиторская нагрузка на группу уже превышает 250 млн рублей: «это наивысший показатель».

Сам Рыбалко заявляет, что основные убытки были нанесены прежним руководством, из-за чего флот в 2019 году не был готов к навигации. Он также предлагал, как пишет издание, ликвидировать АО «Порт Уфа» и привлечь средства через судоремонтно-судостроительный завод, чтобы избавиться от многочисленных задолженностей.

В минземимущества тем временем рассчитывают на крупный заем у «Регионального фонда» - основного кредитора «Речного порта Уфа». Речь идет о сумме в 200 млн рублей.

«Весной все суда должны выйти в навигацию», - сообщила Ольга Иванова. В отрасли также ждут привлечения инвесторов. Ранее Медиакорсеть писала о том, что экс-управляющего речным портом в Уфе обвиняют в убытках на 624 млн рублей. Истец считает, отмечает РБК, что убытки допущены из-за действий предыдущего арбитражного управляющего Руслана Салихова, исполнявшего свои обязанности с ноября 2018 по июнь 2019 года.

В заявлении отмечается, что в ходе сплошной инвентаризации и дефектовки имущества была выявлена недостача основных средств и акций.