Депутаты Башкирии готовятся принять новое ограничение продажи алкоголя
14 февраля, 19:13ЭкономикаТатьяна МайороваФото: pixabay.com
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Законопроект на данную тему разработан парламентом республики.
Сегодня, 14 февраля, стало известно, что депутаты Госсобрания Башкирии намерены в марте принять еще один законопроект, ограничивающий оборот алкогольной продукции.
В законопроекте есть уточнение, касающееся помещений, в которых продаются спиртные напитки. Авторы документа предлагают установить запрет на реализацию алкоголя в одном зале с кафе и другими точками общепита. Они считают, что места продажи алкоголя должны быть отделены от точек общепита и в идеале иметь отдельный вход.
Напомним, ранее борьба с потреблением алкоголя велась при помощи ограничений в его продаже в новогодние каникулы, дни сабантуя, школьных выпускных и прочих праздников.
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