Депутаты Башкирии готовятся принять новое ограничение продажи алкоголя

Сегодня, 14 февраля, стало известно, что депутаты Госсобрания Башкирии намерены в марте принять еще один законопроект, ограничивающий оборот алкогольной продукции.

В законопроекте есть уточнение, касающееся помещений, в которых продаются спиртные напитки. Авторы документа предлагают установить запрет на реализацию алкоголя в одном зале с кафе и другими точками общепита. Они считают, что места продажи алкоголя должны быть отделены от точек общепита и в идеале иметь отдельный вход.