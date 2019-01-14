Восемь авианаправлений из Уфы получили господдержку

Рейсы в Новосибирск, Нарьян-Мар, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Краснодар, Оренбург, Ростов-на-Дону, Самару получат господдержку, причем последние четыре будут финансироваться из бюджета республики - об этом сообщили в госкомтрансе Башкирии. По данным авианаправлениям рейсы выполняют авиакомпании «Сибирь», «Азимут», «ЮТэйр», «Международный аэропорт Оренбург», «Руслайн».

Такое изменение положительно повлияет на затраты для пассажиров: за счет субсидий цена на авиабилеты будет относительно стабильной. При выборе направлений учитывались два фактора: это должны быть региональные и социально значимые маршруты.