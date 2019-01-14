Центробанк: ставки по депозитам и кредитам расти больше не будут

В ЦБ рассказали о реакции средне- и долгосрочных ставок по депозитам. При этом у кредитных ставок на срок три года все еще есть кое-какой потенциал для роста в первые шесть месяцев 2019 года. Ставки по ипотеке на данный процесс реагируют быстрее корпоративного кредита. Это свидетельствует о том, что реакция в ставках ипотеки в основном уже состоялась.