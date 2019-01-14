Центробанк: ставки по депозитам и кредитам расти больше не будут
Представители Банка России сообщили о завершении подстройки кредитных и депозитных ставок на срок от одного до двух лет.
Подстройка соответствует движению в доходностях гособлигаций за указанный период времени. Об этом пишет RNS.
В ЦБ рассказали о реакции средне- и долгосрочных ставок по депозитам. При этом у кредитных ставок на срок три года все еще есть кое-какой потенциал для роста в первые шесть месяцев 2019 года. Ставки по ипотеке на данный процесс реагируют быстрее корпоративного кредита. Это свидетельствует о том, что реакция в ставках ипотеки в основном уже состоялась.
Напомним, что в прошлом году руководство Центробанка поднимало ключевую ставку два раза. Последнее повышение было проведено в середине декабря. Тогда ставку подняли на 0,25% - до 7,75% годовых. Данное повышение может спровоцировать рост ставок по кредитам и депозитам в 2019 году на 0,5-1%.
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