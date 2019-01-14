Радий Хабиров напомнил о необходимости снизить цену за вывоз мусора

Сегодня, 14 января, во время оперативного совещания в правительстве Башкирии врио главы республики Радий Хабиров в очередной раз отметил необходимость снижения стоимости новой коммунальной услуги вывоз мусора.

- Исходя из социально-экономического положения, положения наших жителей, я вам сказал эти цифры: 70 и 35. Услышьте меня. Других цифр я не принимаю, - уточнил Радий Хабиров.

Необходимо уточнить: 70 рублей - стоимость услуги для городских жителей, 35 рублей - для территорий, где вывоз мусора организован ранее не был.