Радий Хабиров напомнил о необходимости снизить цену за вывоз мусора
Вчера, 13:19ЭкономикаВиктория КуприяноваФото: ufacity.info
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Врио главы республики считает, что стоимость услуги не должна превышать 70 рублей.
Сюжеты: Власть без цензуры
Сегодня, 14 января, во время оперативного совещания в правительстве Башкирии врио главы республики Радий Хабиров в очередной раз отметил необходимость снижения стоимости новой коммунальной услуги вывоз мусора.
- Исходя из социально-экономического положения, положения наших жителей, я вам сказал эти цифры: 70 и 35. Услышьте меня. Других цифр я не принимаю, - уточнил Радий Хабиров.
Необходимо уточнить: 70 рублей - стоимость услуги для городских жителей, 35 рублей - для территорий, где вывоз мусора организован ранее не был.
Сегодня тарифы, установленные на эту услугу, не везде соответствуют этим пределам.
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