Ипотека в Башкирии стала дороже

Тем, кто собирается или собирался оформить ипотечный кредит в главном банке России – Сбербанке– придется ужать свои расходы: с сегодняшнего дня, 14 января, банк повысил ставки по этому виду кредитования на 1-1,2 процентных пункта. Об этом сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.

- Процентные ставки изменяются по всем ипотечным продуктам банка, за исключением «Военной ипотеки» и «Ипотеки с господдержкой для семей с детьми». Повышение распространяется только на новые заявки, – говорится в сообщении банка.