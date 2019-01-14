Агрегаторных перевозчиков Башкирии поставят на лицензию

Новый закон, по которому будут выдавать лицензии перевозчикам пассажиров в Башкирии, вступает в силу с 1 марта текущего года. Плюс даётся ещё с этого момента 120 дней для оформления лицензий. То есть, в общем, с 1 июля примерно лицензирование будет осуществляться по-новому. Об этом на пресс-конференции, организованной агентством «Интерфакс-Поволжье», рассказал начальник Западно-Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Сергей Мережко.

Новый закон, в отличие от текущего, касается абсолютно всех, кто занимается или может заниматься перевозкой пассажиров в количестве больше 8 человек. Это касается даже предприятий, которые своих рабочих перевозят на вахтовых автобусах - раньше им не нужно было оформлять никаких лицензий.

Школьные автобусы также должны будут обладать лицензиями со всеми вытекающими требованиями, которым нужно будет соответствовать.

Среди лицензионных требований: инфраструктура, стоянки, включая ночные, медицинский и технический предрейсовый и послерейсовый контроль и другие.

Также автобусы должны будут оборудованы тахографами, это приспособление для контроля времени нахождения водителей за рулём.

Также новый закон направлен, по словам спикера, на тех, кто регулярные (постоянные) перевозки, то есть, свой регулярный бизнес «маскирует» под заказные перевозки и другие подобные как будто разовые заказы.

Например, этим грешат перевозчики, работающие через агрегаторы - Яндекс и другие. Они пока ездят без соответствующих документов, но с грядущего лета это делать больше будет невозможно. Ну или можно продолжать работать без карт маршрута и свидетельств, рискуя нарваться на штраф: 50 тысяч рублей на физлицо, то есть, на водителя, 100 тысяч рублей на ИП и 400 тысяч рублей на юрлицо. Это если попался нарушитель в первый раз. В следующий раз предусмотрена конфискация автобуса. Так что, лицензироваться, видимо, придется всем.