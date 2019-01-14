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Агрегаторных перевозчиков Башкирии поставят на лицензию
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Агрегаторных перевозчиков Башкирии поставят на лицензию

Вчера, 12:16ЭкономикаМарат ГареевФото: Марат Гареев/ Mkset.ru
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