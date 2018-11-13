В правительстве России прошло совещание по регулированию цен на топливо

Как информирует газета «Известия» 13 ноября, президент заявил, что рост экспортных цен на нефть должен обеспечивать получение компаниями сверхприбыли, поэтому данную сферу необходимо также регулировать.

На вопрос президента о нынешней ситуации на топливном рынке вице-премьер Дмитрий Козак ответил, что цены сохранятся на прежнем уровне вплоть до марта 2019 года. Он добавил, что были подписаны соглашения о замораживании стоимости топлива с нефтяными компаниями, определены региональные цены и стоимость поставок на оптовый и внутренний рынок.

По поводу регулирования работы независимых АЗС Козак ответил, что уже даны соответствующие поручения по проведению проверок на предмет монополизации и качества поставляемого ими топлива.

Руководитель одной из независимых АЗС заявил «Известиям» о том, что предписанный уровень повышения розничных цен на бензин по сравнению с оптовыми для компенсации затрат недостаточен. Он добавил, что такая ситуация может привести к убыткам.

Представитель Независимого топливного союза Сергей Бойко отметил, что без ценовых обязательств со стороны нефтяных компаний владельцы независимых АЗС вряд ли будут готовы к подписанию каких-либо соглашений, т.к. это может грозить им банкротством. По его словам, необходимо обязать сетевые компании зафиксировать поставки определенных объемов топлива на независимые АЗС. При этом разница цен должна покрывать затраты.