В правительстве Башкирии учредили «инвестиционный час»
Каждый четверг врио главы региона Радий Хабиров и члены правительства будут обсуждать вопросы, связанные с инвестициями.
Накануне, 12 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы республики Радий Хабиров дал указание проводить каждый четверг совещание, которое получило условное название «инвестиционный час». На нем будут обсуждаться исключительно вопросы привлечения инвестиций и все, что с ним связано. Совещания также будут проходить в режиме видеоконференции с главами муниципалитетов. На этом руководитель республики сделал особый акцент.
- Деятельность глав мы будем оценивать в том числе и по этому показателю – привлечению инвестиций, - отметил Радий Хабиров.
По его словам, рабочие поездки по районам республики уже не раз давали наглядные подтверждения тому, что инвестиционная активность способна влиять на многие стороны жизни.
- В селе Озеро в Дуванском районе я общался с преподавателями школы и выяснил, что в школе выделяется на питание учеников 21 рубль в день. Я удивился и спросил: как они укладываются в такую скромную сумму, а учителя рассказали, что стараются все овощи выращивать на приусадебном участке и готовить запасы на зиму, из мясного – стараются обходиться курятиной. Инвестиции как раз могли бы помочь добавить дотации на питание в школах и других социальных учреждениях. Там же маленькие дети ждут школьные автобусы по два часа. Нужно выделять им срочно ГСМ или добавить транспорт, - поделился своим мнением Радий Хабиров.
По его словам, самый важный вызов сегодня – это повышение реальных доходов населения и, соответственно, уровня жизни каждой семьи.
- Это возможно сделать только двумя способами – увеличением рабочих мест и инвестициями, - подчеркнул Радий Хабиров.