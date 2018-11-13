В правительстве Башкирии учредили «инвестиционный час»

Накануне, 12 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы республики Радий Хабиров дал указание проводить каждый четверг совещание, которое получило условное название «инвестиционный час». На нем будут обсуждаться исключительно вопросы привлечения инвестиций и все, что с ним связано. Совещания также будут проходить в режиме видеоконференции с главами муниципалитетов. На этом руководитель республики сделал особый акцент.

- Деятельность глав мы будем оценивать в том числе и по этому показателю – привлечению инвестиций, - отметил Радий Хабиров.

По его словам, рабочие поездки по районам республики уже не раз давали наглядные подтверждения тому, что инвестиционная активность способна влиять на многие стороны жизни.

- В селе Озеро в Дуванском районе я общался с преподавателями школы и выяснил, что в школе выделяется на питание учеников 21 рубль в день. Я удивился и спросил: как они укладываются в такую скромную сумму, а учителя рассказали, что стараются все овощи выращивать на приусадебном участке и готовить запасы на зиму, из мясного – стараются обходиться курятиной. Инвестиции как раз могли бы помочь добавить дотации на питание в школах и других социальных учреждениях. Там же маленькие дети ждут школьные автобусы по два часа. Нужно выделять им срочно ГСМ или добавить транспорт, - поделился своим мнением Радий Хабиров.

По его словам, самый важный вызов сегодня – это повышение реальных доходов населения и, соответственно, уровня жизни каждой семьи.