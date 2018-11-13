«Ромир»: сумма среднего чека россиян в октябре снизилась на 2,7%

В среднем в прошлом месяце за одно посещение магазина россияне тратили 505 рублей, что на 2,7% меньше чем в сентябре. Об этом пишет RNS.

В России индекс среднего чека в октябре вновь продемонстрировал отрицательную динамику. В целом за год сумма среднего чека граждан РФ продолжает снижаться. В сравнении с октябрем минувшего года в нынешнем октябре россияне тратили в магазине на 5,1% средств меньше. Спад покупательной способности зафиксирован во всех федеральных округах России, кроме Уральского, где сумма среднего чека выросла на 3,2%, составив 489 рублей.

Так в Южном федеральном округе в среднем за один поход в магазин люди тратили 502 рубля (спад -0,4%) в Центральном — 595 рублей (-5,1%), в Сибирском — 411 рублей (-2,8%), в Приволжском — 422 рубля (-1,9%), в Северо-Западном — 574 рубля (-1,2%), а в Дальневосточном — 461 рубль (-0,9%).