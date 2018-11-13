МЭА: до 2040 года в энергетику в мире будет вложено 59,2 триллиона долларов

Данные взяты из обзора за год компании World Energy Outlook 2018. Об этом пишет RNS.

Эксперты МЭА считают, что за указанный промежуток времени в возобновляемые источники энергии будет вложено 6,8 триллиона долларов, а в электросети — 8,627 триллиона долларов.

В 2017 году прогноз МЭА был другим. Тогда специалисты Агентства предсказывали, что до 2040 года в энергетику в мире будет вложено 45,901 триллиона долларов. Так оценка вложения в возобновляемые источники энергии составила 6,35 триллиона долларов, а в электросети — 8,524 триллиона долларов.