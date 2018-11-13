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МЭА: до 2040 года в энергетику в мире будет вложено 59,2 триллиона долларов
Сегодня, 16:56Экономика
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По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА) до 2040 года в мировую энергетику будет инвестировано в целом 59,168 триллиона долларов.
Данные взяты из обзора за год компании World Energy Outlook 2018. Об этом пишет RNS.
Эксперты МЭА считают, что за указанный промежуток времени в возобновляемые источники энергии будет вложено 6,8 триллиона долларов, а в электросети — 8,627 триллиона долларов.
В 2017 году прогноз МЭА был другим. Тогда специалисты Агентства предсказывали, что до 2040 года в энергетику в мире будет вложено 45,901 триллиона долларов. Так оценка вложения в возобновляемые источники энергии составила 6,35 триллиона долларов, а в электросети — 8,524 триллиона долларов.
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