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Башкирии выделят 33,4 миллионов рублей на ремонт спортзалов в школах
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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Башкирии выделят 33,4 миллионов рублей на ремонт спортзалов в школах

Сегодня, 17:31ЭкономикаРустэм БашкирцевФото: Wikimedia Commons
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