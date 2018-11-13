Башкирии выделят 33,4 миллионов рублей на ремонт спортзалов в школах

Из федерального бюджета выделят 33 миллионов 499 тысяч рублей в виде субсидий на капитальный ремонт спортивных залов в 43 сельских школах, сообщает «Башинформ».

Министр образования республики Гульназ Шафикова рассказала, что республика получает федеральные деньги на эти цели с 2014 года, и сумма выделенных субсидий составила более 200 миллионов рублей.

В 2019 году планируется провести капитальный ремонт спортивных залов в школах, а также оснастить спортивным инвентарем и оборудованием пяти открытых плоскостных сооружений и создать десять спортивных школьных клубов. Глава ведомства на заседании президиума правительства Башкирии отметила, что это позволит на 5 процентов повысить уровень возможностей для занятий школьников физкультурой и спортом.