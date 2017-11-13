Жалобу АФК "Система" на решение арбитража Башкирии рассмотрят сегодня

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске сегодня рассмотрит жалобу АФК "Система" на решение арбитража Башкирии по иску "Роснефти".

О том, что заседание состоится сегодня, сообщается в картотеке арбитражных дел.