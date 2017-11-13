Жалобу АФК "Система" на решение арбитража Башкирии рассмотрят сегодня
Сегодня, 10:36ЭкономикаНаталья Кузнецова
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Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске сегодня рассмотрит жалобу АФК "Система" на решение арбитража Башкирии по иску "Роснефти".
О том, что заседание состоится сегодня, сообщается в картотеке арбитражных дел.
Напомним, 23 августа арбитраж Башкирии частично удовлетворил иск "Роснефти", "Башнефти" и минемимущества Башкирии к "Системе" и ее "дочке" "Система-инвест" за убыточную реорганизацию. Ответчики согласно решению должны выплатить 136,3 миллиарда рублей, однако они его обжаловали. Истцы в свою очередь подали жалобу, в которой требуют удовлетворить иск в полном объеме. Все жалобы будут рассмотрены сегодня.
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