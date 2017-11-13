Рассмотрение аппеляционных жалоб по делу "Роснефти" и "Системы" перенесено

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске продолжит рассмотрение жалоб "Роснефти" и "Системы" четвертого декабря. Ходатайство об отложении судебного заседания заявил миноритарный акционер, и оно было удовлетворено.

Как сообщает РИА Новости, ходатайство об отложении заседания на три недели подал миноритарный акционер "Башнефти" Алексей Кислицын.

- Суд удовлетворил ходатайство и отложил судебное разбирательство на 4 декабря 2017 года на 9:30, - сообщила судья.