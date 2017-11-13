Рассмотрение аппеляционных жалоб по делу "Роснефти" и "Системы" перенесено
Сегодня, 15:42ЭкономикаНаталья КузнецоваФото: sudotvet.ru
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Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске продолжит рассмотрение жалоб "Роснефти" и "Системы" четвертого декабря. Ходатайство об отложении судебного заседания заявил миноритарный акционер, и оно было удовлетворено.
Как сообщает РИА Новости, ходатайство об отложении заседания на три недели подал миноритарный акционер "Башнефти" Алексей Кислицын.
- Суд удовлетворил ходатайство и отложил судебное разбирательство на 4 декабря 2017 года на 9:30, - сообщила судья.
Напомним, в Челябинске должны быть рассмотрены жалобы и истцов и ответчиков. Арбитраж Башкирии 23 августа частично удовлетворил требования "Роснефти", "Башнефти" и Минземимущества Башкирии по иску к АФК "Система" и ее "дочке" "Система-инвест". Ответчики должны выплатить 136,3 миллиарда рублей. С решением башкирского арбитража не согласились обе стороны.
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