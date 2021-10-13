К 2030 году ипотеку на частные дома смогут получить 700 тысяч россиян

Сейчас индивидуальное жилищное строительство составляет около половины от общего объема вводимых за год жилых домов. В 2020 году, к примеру, было построено 42383 млн кв. м многоквартирного и 39802 млн кв. м индивидуального жилья. Меры по развитию ИЖС должны увеличить объемы этого строительства, благодаря им к 2030 году будет в целом построено на 60 млн кв. м больше, рассчитывают в правительстве.