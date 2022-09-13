Связь в руднике: «Ростелеком» протестировал беспроводную сеть на Учалинском ГОКе

Связь в руднике: «Ростелеком» протестировал беспроводную сеть на Учалинском ГОКе
Связь в руднике: «Ростелеком» протестировал беспроводную сеть на Учалинском ГОКе
Сегодня, 10:10ЭкономикаФото: Ростелеком
«Ростелеком» протестировал беспроводную широкополосную сеть с использованием технологии private LTE (pLTE) на Учалинском горно-обогатительном комбинате (г. Учалы, Республика Башкортостан).

Благодаря организованной инфраструктуре сотрудники предприятия, работающие в руднике, смогут поддерживать связь друг с другом, а также с коллегами на поверхности.

Private LTE – выделенная беспроводная высокоскоростная сеть – позволяет организациям безопасно использовать передачу данных, видеонаблюдение, дистанционное управление и другие телекоммуникационные сервисы. Контролируемая цифровая среда изолирована от публичных сетей мобильной связи, устойчива к помехам и хорошо защищена.

Иван Пичугин, вице-президент «Ростелекома» на Урале:

«Компания успешно завершила пилотный проект по тестированию pLTE на Учалинском ГОКе. Условия, в которых наши специалисты устанавливали оборудование, были сложными, работали под землей на глубине 860 метров в нетипичной для себя среде. Для обеспечения защиты инфраструктуры связисты крепили устройства там, где их не смогла бы задеть проезжающая техника. В результате удалось организовать качественный беспроводной канал связи, который проходит через 140 метров горой породы».

Закария Гибадуллин, директор АО «Учалинский ГОК»:

«Пилотный проект тестирования беспроводной высокоскоростной сети передачи данных в подземных выработках Учалинского ГОКа реализован в рамках программы цифровой трансформации. По результатам тестирования мы видим дальнейшие перспективы применения данной технологии».

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