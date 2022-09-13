Связь в руднике: «Ростелеком» протестировал беспроводную сеть на Учалинском ГОКе

«Компания успешно завершила пилотный проект по тестированию pLTE на Учалинском ГОКе. Условия, в которых наши специалисты устанавливали оборудование, были сложными, работали под землей на глубине 860 метров в нетипичной для себя среде. Для обеспечения защиты инфраструктуры связисты крепили устройства там, где их не смогла бы задеть проезжающая техника. В результате удалось организовать качественный беспроводной канал связи, который проходит через 140 метров горой породы».