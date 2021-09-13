В Европе стоимость тысячи кубометров газа превысила $750

Цена свыше $750 за тысячу кубометров газа в европейских странах отмечается впервые в истории. Это — стоимость октябрьских фьючерсов (договоров на поставку, когда стороны договариваются только о цене и сроках, а все остальное оговорено заранее).

Эксперты отмечают, что их стоимость самая непостоянная и может меняться сильнее остальных. Отмечается, что на рост стоимости природного топлива не повлияло даже окончание строительства газопровода СП-2, сообщает телеграм-канал Мейстер. Как пишут авторы канала, механизм цен фьючерсов (их также называют спотовыми поставками) был создан в европейских странах в рамках «зеленого курса» для борьбы с «Газпромом». Чиновники полагали, что раз предложение газа высоко, то спотовые цены ниже, чем цены долгосрочных контрактов «Газпрома». А это значит, что нужно заставить экспортеров газа Европейского содружества (ЕС) или сразу продавать его через спотовые сделки, или ориентировать свои цены к биржевым спотовым индексам. Тогда, мол, жители Европы получат возможность покупать газ дешевле, а «Газпрому» достанется меньше прибыли. Но долгосрочные контракты, как правило, защищают не только поставщика газа от падения цен, но и покупателей от взлета последних. Так что сейчас, когда биржевые цены лезут все выше и выше, европейцам приходится несладко. Кроме того, здесь сыграл значимую роль и тот факт, что нынешним летом поставки газа в ЕС были минимальными за последние три года. И уровень заполнения газохранилищ настолько низок, что некоторые даже опасаются в случае холодной зимы падения объема газа в хранилищах ниже уровня, критического для функционирования газораспределительной системы. Но зима уже близка, а предложений по поставкам газа немного. Причины тому — проблемы с добычей природного топлива в Норвегии из-за пандемии коронавируса, снижение объемов сланцевой добычи в США, а также стремление ближневосточных газовых держав продавать сжиженный природный газ (СПГ) не европейцам, а в Азию, где сложилась более выгодная конъюнктура. И все эти факторы в совокупности способны загнать газовые цены еще выше, считают авторы «Мейстера».

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