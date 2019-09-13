В старейшем кинотеатре Уфы откроют школу искусств

«Коммерсантъ-Уфа» сообщают, что школу откроют уже в ноябре этого года.

Напомним, кинотеатр закрылся в 2017 году из-за долгов собственника Константина Воронцова. Покупателей и инвесторов на здание стоимостью 60 млн рублей, так и не нашлось, Ранее планировалось передать здание спортивной школе. Уфимцы однако решение мэрии не поддерживали и создали петицию с требованием сохранить достояние города в первозданном виде.