В Башкирии чиновники нашли объяснение для краха мусорной реформы

Вчера, 12 сентября, прошел круглый стол, организованный «Общественной электрогазетой» и посвященный обсуждению мусорной реформы, реализация которой идет уже восемь с лишним месяцев и еще больше тянутся разговоры о ней.

Данное обсуждение было невесть какое по счету, но при этом до последнего времени спикеры говорили о ней оптимистично. На сей раз крыть им оказалось нечем.

Даже если статистика говорила о том, что в Башкирии мусорная реформа движется успешно, на деле жители республики видели, что всё гораздо хуже.

И вот теперь заместитель министра природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов сообщил следующее: теперь уместно говорить не о реформе, как об изменении существующей системы, а о формировании новой отрасли обращения с мусором. Однако остальные аргументы звучали крайне неубедительно.