Пять преимуществ технологии 5G, которые показал МегаФон

В 2019 году МегаФон неоднократно демонстрировал возможности 5G в России: в июне состоялся первый международный видеозвонок из Санкт-Петербурга в Хельсинки, а в августе прошел киберcпортивный турнир по Dota2 c использованием технологий 5G и Cloud Gaming.

В ходе экспериментов на современных смартфонах проводилась передача данных и пакетных соединений, загрузка файлов, голосовые и видеозвонки. Результаты превзошли все ожидания. Передача видеоизображения и другого тяжелого контента при помощи технологии 5G отлично зарекомендовала себя в самых разных сферах жизни.

1. Три сезона «Игры престолов» за 3 минуты

Оператор цифровых возможностей МегаФон довел скорость соединения 5G до рекордной отметки - 2,46 Гбит/с на 5G-смартфоне.

Скорости 5G – это, прежде всего, прекрасная возможность быстро загрузить «тяжелые» файлы. Актуальнее всего это бывает при работе с видеоизображениями.

Поэтому тот факт, что сеть 5G дает возможность всего за три минуты загрузить три сезона «Игры престолов», стало прекрасным известием для абонентов. Теперь, сидя в самолете, можно успеть быстро накачать несколько серий любимого сериала и отлично провести время в полёте.

2. Реальный дракон и футбол с погружением

Сейчас наиболее востребованными кейсами 5G являются это виртуальная и дополненная реальность. На практике это может выглядеть так: в 2018 году, во время товарищеского матча Россия-Турция, на стадионе «ВЭБ-Арена» было установлено пять камер с охватом 360 градусов, изображение с них передавалось по сети 5G в офис МегаФон. Там трансляцию матча можно было смотреть в шлеме виртуальной реальности на базе смартфона, таким образом полностью погрузившись в происходящее.

3. Игры как онлайн-услуга

В конце августа 2019 года МегаФон показал первый пример «облачного» 5G-гейминга в «Москва-Сити». Есть суть заключалась в том, что обработку сложной 3D-графики взял на себя специальный сервер, а получаемое изображение по сети 5G с минимальными задержками передается на самый обычный ноутбук.

В результате игрок точно такую же скорость работы, как и на специально подготовленном игровом ПК. Тем самым, 5G позволяет избежать затрат на покупку дорого игрового ПК и предлагать игры как онлайн-услугу.

4. Дистанционное управление техникой

Для B2B-сегмента 5G открывает возможности дистанционного управления машинами, роботами, погрузчиками там, где пребывание человека может быть сопряжено с опасностью для жизни и здоровья, или предполагает управление несколькими механизмами.

Например, через 5G можно управлять роботом-сапером, автопогрузчиком и даже отдельными ЖД-составами. Немаловажную роль 5G играет в вопросах безопасности беспилотных автомобилей. Благодаря низкой задержке сигнала в случае необходимости диспетчер может взять экстренное управление беспилотником на себя.

В 2018 году МегаФон и КАМАЗ показали первый вариант такого решения.

5. Новые возможности в телемедицине

Сети 5G открывают новые возможности в телемедицине. Благодаря ей врач высокой квалификации может на видеосеансе 5G дистанционно наблюдать за происходящим и корректировать действия своего коллеги-хирурга, оперирующего за тысячи километров от него, а также управлять вспомогательными приборами.

Кстати, МегаФон в области телемедицины совместно с Huawei реализовал пилотный проект проведения дистанционного УЗИ с помощью технологии сетей 5G.

Своими мнениями поделились авторитетные эксперты.

- Достижение скорости 2,46 Гбит/с – важный рубеж для развития технологии 5G в России, - рассказал директор по инфраструктуре и техническим инновациям МегаФона Фредерик Ваносчуйзе. – Это лучший на сегодня результат в стране, к тому же продемонстрированный на обычных смартфонах.

- Технология 5G стремительно завоёвывает признание в мире. Тест с МегаФоном – еще один важный шаг к созданию экосистемы 5G в России, - сообщил вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа Деметрио Руссо после того, как базовая станция Nokia AirScale и смартфоны Sony с чипсетом Qualcomm® Snapdragon™ были задействованы в тестировании технологии 5G.

- Результаты тестирования позволяют выйти на новый уровень коммерческого внедрения 5G-продуктов и сервисов», - пояснил генеральный директор Sony Mobile Communications Rus Шиничи Танака.

- Мы гордимся оказанной МегаФону и Sony поддержкой. Этот тест - ещё одна важная веха на пути коммерциализации технологии 5G, - согласилась вице-президент по развитию бизнеса Qualcomm Europe Юлия Клебанова.

Напомним, 5G – это современный стандарт связи со скоростью передачи данных от 1 Гбит/с и минимальным откликом. Позволяет развивать беспилотный транспорт, «умные дома и города», дистанционную медицину, искусственный интеллект, дополненную и виртуальную реальность.

Сегодня развернуто 35 коммерческих сетей 5G в 20-ти странах мира, в том числе в Финляндии, Южной Корее, Китае, США, Великобритании и Германии. В России основной этап внедрения стандарта 5G должен завершиться к 2024 году.

Для справки

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Мы построили самую большую сеть LTE/4G из более 100 тысяч станций в 83 регионах страны. Услугами компании пользуются 75,9 млн клиентов.

Nokia – ведущий мировой поставщик решений в области сетевого оборудования, программного обеспечения, услуг и лицензирования. Среди клиентов компании операторы связи представляющие услуги 6,1 млрд абонентов по всему миру.