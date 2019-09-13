Набиуллина: «дешевые деньги» плохо влияют на экономику России

Поэтому включать «печатный станок» не нужно. Об этом информирует RNS.

Накануне председатель Банка России выступила на пленарной сессии Международного банковского форума в Сочи. По словам Набиуллиной, на ЦБ часто сыплются обвинения в том, что у него нет цели экономического роста. В самом Центробанке с этим утверждением не согласны.

Банк России по всем направлениям старается поддерживать рост экономики и способствует повышению благосостояния россиян. Главные претензии к регулятору заключают в том, что тот не включает «печатный станок» для поддержания экономического роста, сказала Набиуллина.

По мнению собеседницы издания, включение «печатного станка» еще сильнее снизит стоимость рубля. Слишком «дешевые деньги» не способствуют росту национальной экономики, а наоборот мешают ему.