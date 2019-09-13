Эксперты: в августе повседневные расходы россиян выросли почти на 5%

Так за август общие повседневные расходы россиян выросли на 4,9%. А при минусовой инфляции в -0,2% рост составляет более чем на 5%. Об этом информирует RNS.

По словам экспертов, в годовом выражении за минувший месяц ежедневные расходы граждан увеличились на 11%. Это более чем в 2,5 раза выше накопленной за период инфляции в 4,3%.

У россиян с низким зарплатам ежемесячные повседневные расходы увеличились больше чем у остальных — на 9,9%. Люди со средним достатком тратили в августе на повседневные товары на 4,5% больше, чем в июле. Граждане с доходами выше среднего тратили в прошлом месяце в среднем больше на 3,4%.

Наибольший рост расходов в августе фиксировался у населения Дальнего Востока — 12,6%, Сибири — 9,3% и Урала — 8,5%. У жителей центральной части Российской Федерации в августе по сравнению с июлем траты в среднем выросли лишь на 1,1%.