Башкирия стала лидером рейтинга бизнес-настроения

Вице-президент «Деловой России» Рустам Муратов подтвердил информацию изданию, сообщив, что Башкирия обогнала Тюменскую область и Забайкальский край, отметив при этом, что, не смотря на лидерство, не стоит идеализировать реальное положение дел.

«К примеру, башкирские предприниматели продемонстировали самый низкий в стране спрос на кредиты. Всего 8% от общего числа МСП региона воспользовались заемными средствами», – сообщил Рустам Муратов.

По мнению делоросса, болевой точкой стал тот факт, что деньги на поддержку пока выделяются в недостаточных объемах, из-за чего предприниматели не торопятся спешить использовать государственные субсидии.