Уверенный рост: итоги деятельности «Башнефти» за I полугодие 2021 года

Уверенный рост: итоги деятельности «Башнефти» за I полугодие 2021 года
Уверенный рост: итоги деятельности «Башнефти» за I полугодие 2021 года
Вчера, 17:50ЭкономикаТатьяна МайороваФото: bashneft.ru
Сегодня, 13 августа, «Башнефть» раскрыла отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам первого полугодия текущего года.

Главный вывод, который можно сделать из отчетности, что «Башнефть» сумела значительно улучшить ключевые финансовые показатели своей деятельности, несмотря на сохранившиеся ограничения по добыче нефти в рамках исполнения соглашения между странами-участниками OПEK+.

Стратегически значимый актив

С начала текущего года наметилась тенденция на стабилизацию положения на мировых рынках нефти и нефтепродуктов, и это обстоятельство вкупе с реализованным в «Башнефти» комплексом мер по повышению эффективности собственной деятельности способствовали росту выручки «Башнефти» по итогам первого полугодия на 23,2 процента в сопоставлении с первым полугодием прошлого года – до 357,3 млрд рублей, чистая прибыль компании достигла 27,6 млрд рублей. При этом показатель EBITDA увеличился в 5 раз и достиг 63 млрд рублей. В частности, выручка непосредственно от реализации нефти, нефтепродуктов и нефтехимии выросла на 23,4 процента в сравнении с первым полугодием 2020 года.

Высшая оценка

Важно отметить, что финансовая устойчивость компании получила подтверждение от международных и российских рейтинговых агентств. Так, Агентство Fitch Ratings отметило, что рейтинг «Башнефть» находится на уровне BBB со стабильным прогнозом, а агентство «Эксперт РА» присвоило компании рейтинг ruAAA со стабильным прогнозом (высшая оценка), уточнив, что она является стратегически значимым активом для НК «Роснефть».

Эксперты, анализирующие ситуацию в отрасли, с уверенностью отмечают, что после сложного для всей нефтегазовой отрасли и всего мира 2020 года «Башнефть» успешно восстанавливается. Это подтверждает и продолжение реализации масштабных проектов компании. Так, рамках реализации программы модернизации нефтеперерабатывающего комплекса «Башнефть» продолжала вести реконструкцию и строительство, таких крупных проектов, как комплекс гидрокрекинга на производственной площадке «Башнефть-Уфанефтехим» и комплекс производства ароматических углеводородов на производственной площадке «Башнефть-Уфанефтехим». Нет сомнений, что эти объекты после реконструкции позволят расширить производственные возможности и повысить выход светлых нефтепродуктов на уфимском нефтеперерабатывающем комплексе.

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