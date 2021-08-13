Уверенный рост: итоги деятельности «Башнефти» за I полугодие 2021 года

Стратегически значимый актив

С начала текущего года наметилась тенденция на стабилизацию положения на мировых рынках нефти и нефтепродуктов, и это обстоятельство вкупе с реализованным в «Башнефти» комплексом мер по повышению эффективности собственной деятельности способствовали росту выручки «Башнефти» по итогам первого полугодия на 23,2 процента в сопоставлении с первым полугодием прошлого года – до 357,3 млрд рублей, чистая прибыль компании достигла 27,6 млрд рублей. При этом показатель EBITDA увеличился в 5 раз и достиг 63 млрд рублей. В частности, выручка непосредственно от реализации нефти, нефтепродуктов и нефтехимии выросла на 23,4 процента в сравнении с первым полугодием 2020 года.