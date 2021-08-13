Эксперт рассказал, почему в Башкирии растет спрос на вторичное жилье

Эксперт рассказал, почему в Башкирии растет спрос на вторичное жилье
Эксперт рассказал, почему в Башкирии растет спрос на вторичное жилье
Вчера, 15:36ЭкономикаФото: sberbank.ru
В Башкирии увеличился спрос на вторичное жилье. Об этом свидетельствуют постоянно растущие объемы ипотечного кредитования.

Например, только за июнь СберБанк выдал в республике более 1500 ипотечных кредитов для приобретения жилья на вторичном рынке, а с начала 2021 года — свыше 11 000 займов. Это на 40% больше, чем за тот же период прошлого года.

Азамат Салихов, и.о. управляющего Башкирским отделением Сбербанка:

Увеличение спроса на вторичное жилье связано с несколькими причинами. Во-первых, благодаря доступным условиям кредитования многие граждане воспользовались «Сельской ипотекой». Во-вторых, в целом процентные ставки по кредитам на «вторичку» в первом полугодии достигли рекордно низких значений — от 7,7%. Кроме того, благодаря программе «Господдержка 2020» многие семьи смогли улучшить свои жилищные условия и, переезжая в новостройки, продавали свои прежние квартиры, которые также находили новых покупателей на вторичном рынке.

Также Сбер первым в России предоставил возможность включения дополнительных расходов в сумму ипотечного кредита. Подробнее об этом можно узнать на сайтах sberbank.ru и domclick.ru. Там же можно рассчитать предварительный ежемесячный платеж по ипотечному кредиту.

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Сбербанк
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