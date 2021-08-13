Чему доверяют уфимцы, совершая покупки в сетевых магазинах

Каждый покупатель, наверняка, ощутил на себе синдром шопоголика — когда придя в магазин «за хлебушком», в итоге выходишь из него с двумя (а то и тремя) большими сумками покупок. При этом, разобрав покупки, отчетливо понимаешь, что часть из них вовсе не является жизненно необходимой и вполне могла бы и подождать до следующих походов в магазин или вовсе остаться на полках.
Так как же потратить в магазине деньги с реальной пользой, сделать действительно нужные покупки и при этом сэкономить? Мы провели опрос читателей в социальных сетях и обобщили их ответы.
Самый простой совет — составлять на листке бумаги или в телефоне список нужных покупок перед походом в магазин, это позволит сконцентрировать внимание на поиске нужных товаров и не отвлекаться на другие заманчивые предложения. Вдобавок психологи также рекомендуют ходить за продуктами, будучи сытым, чтобы не нахватать лишнего «голодными глазами».
Не стоит выбирать для основательного «затаривания» время в конце рабочего дня, когда другие покупатели, спешащие домой, торопливо сметают с магазинных полок полуфабрикаты, чтобы приготовить ужин. Вы вполне можете поддаться общему порыву и набрать гораздо больше товаров, чем намеревались. При этом это будут те продукты, которые вам не очень-то и были нужны.
Лучше отправиться за покупками во второй половине дня, примерно после 14.00, когда в магазин уже точно поступят свежие товары, и продавцы успеют разложить их по полкам. В этом случае вы сможете с чувством, толком и расстановкой спокойно рассмотреть товары и проверить сроки годности, советует Индира Хасанова.
Стоит внимательнее относиться к акциям и специальным предложениям. Нередко скидки на товар объявляются незадолго до истечения срока их годности. В этом случае делать покупку стоит, если вы точно уверены, что успеете приготовить блюдо из этих продуктов со скидками.
Задумавшись о покупке товаров со скидками (ну, бывает же в каждой семье период, когда внезапно наступает финансовый кризис), лучше ориентироваться на буклеты, которые еженедельно выпускает каждая торговая сеть, либо ознакомиться с информацией на сайте магазина или в его группе в социальных сетях. Тогда вы точно будете знать, на какие акции следует обратить внимание непосредственно в торговом зале.
Я пользуюсь специальным телефонным приложением «Едадил», в нем можно набрать название товара, который вас интересует с указанием конкретной торговой марки. Приложение покажет вам их стоимость в разных магазинах, и вы точно поймете, стоит ли делать покупку в конкретном магазине или правильнее будет сделать это в другом супермаркете за углом, - поделилась опытом Эльвира Суфиянова.
Чаще всего наши респонденты в ходе разговора отмечали выгодные предложения «Пятёрочки», которые на фоне и без того весьма доступных цены сети позволяют покупать нужные товары с ощутимой экономией для семейного бюджета.
Немаловажным дополнением к этому, по мнению наших читателей, является удобство и комфорт совершения покупок: всегда рядом с домом, чистота и порядок в торговом зале, большой выбор товаров практически во всех категориях и некоторые эксклюзивные позиции, которые нигде, кроме «Пятёрочки», не найдешь.
Есть лайфхаки и по проверке финальной суммы в чеке. Если она слишком отличается от ваших подсчетов, не стесняйтесь еще раз посмотреть на стоимость товара на витрине. А вдруг продавцы не успели снять неправильный ценник, и вы положили глаз на продукт вовсе не с той ценой, на которую рассчитывали? Не стоит также забывать про установленные в торговых залах сканеры штрих-кода. Во избежание недоразумений и недопонимания с продавцами поднесите к ним выбранный товар — цена, которую он покажет, будет такой же и на кассе.
Эксперты также советуют внимательно читать этикетки и изучать состав продукта. Иногда за самой красивой упаковкой кроется поистине адское сочетание консервантов.
Современные ГОСТы зачастую не регламентируют количество тех или иных ингредиентов в той же колбасе или сосисках, а только указывают определенное содержание соли или белка. Иногда недобросовестные производители пишут обозначения «ГОСТ» или «ГОСТовский продукт», что называется, наобум, вводя покупателя в заблуждение.
Условия хранения не менее важны, чем срок годности. Даже если срок годности товара еще не истек, обязательно нужно обратить внимание на условия хранения, написанные на его этикетке. В частности, при покупке товара, хранящегося в холодильной или морозильной витрине, обратите внимание на температуру внутри них. Она указывается либо на дисплее холодильника, либо на спиртовом термометре, лежащем на одной из полок.
Как известно, стоимость органических продуктов, заметно выше, чем натуральных. Надпись «органический», гарантирующая, что при производстве не были использованы ГМО, синтетические пестициды и прочие ненатуральные вещества и корма для животных, говорит и о том, что производитель прошел специальную сертификацию.
Если возникают какие-то сомнения, можно попросить у продавца документы на этот продукт.
Важном помнить и еще одно правило для мясных, сырных и рыбных нарезок, сделанных в магазинах: срок их реализации составляет не более 72 часов с момента расфасовки. То же самое касается и готовых салатов, заправленных майонезом.
Во многих современных супермаркетах появились интересные предложения, связанные с так называемыми экоаксессуарами. В частности, многие наши респонденты отметили сумки-шоперы и многоразовые мешки для взвешивания овощей и фруктов.
Уже продолжительное время пользуюсь бумажными пакетами. Нравится дизайн и удобство. Беру несколько таких пакетов и постоянно ношу с собой. Еще зимой в «Пятёрочке» купила многоразовые мешки из сетчатой ткани с завязками для взвешивания овощей и фруктов по 35 рублей за штуку. Удобно и экологично. Если вдруг запачкаются, можно отстирать и пользоваться дальше. И на душе сразу становится лучше оттого, что я не участвую в захламлении планеты одноразовыми полиэтиленовыми пакетами. Стараюсь и других заразить своим примером. Сначала не могла сообразить, куда клеить ценник, а потом догадалась, что это можно аккуратно сделать на завязке, а после покупки легко удалить. В целом «Пятерочка» — магазин, близкий мне по духу. Главное — точно знать, что ты хочешь купить и что собираешься приготовить дома. Тогда удастся сделать действительно нужные покупки, пояснила уфимка Татьяна Мясникова.
P.S. Практически все наши собеседники дали правильные ответы на вопросы. При этом остался вопрос: почему же нам не всегда удается совершить удачные покупки? Психологи советуют не спешить предъявлять претензии магазину, а для начала воспитать в себе правильного покупателя.