Чему доверяют уфимцы, совершая покупки в сетевых магазинах

Уже продолжительное время пользуюсь бумажными пакетами. Нравится дизайн и удобство. Беру несколько таких пакетов и постоянно ношу с собой. Еще зимой в «Пятёрочке» купила многоразовые мешки из сетчатой ткани с завязками для взвешивания овощей и фруктов по 35 рублей за штуку. Удобно и экологично. Если вдруг запачкаются, можно отстирать и пользоваться дальше. И на душе сразу становится лучше оттого, что я не участвую в захламлении планеты одноразовыми полиэтиленовыми пакетами. Стараюсь и других заразить своим примером. Сначала не могла сообразить, куда клеить ценник, а потом догадалась, что это можно аккуратно сделать на завязке, а после покупки легко удалить. В целом «Пятерочка» — магазин, близкий мне по духу. Главное — точно знать, что ты хочешь купить и что собираешься приготовить дома. Тогда удастся сделать действительно нужные покупки, пояснила уфимка Татьяна Мясникова.