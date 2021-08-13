«Башнефть» сохранила высокий уровень инвестиций в производство

Рост финансовых показателей дал «Башнефти» возможность в первом полугодии 2021 года уверенно распоряжаться собственными средствами, в том числе в части капитальных вложений, доля которых составила 29,4 млрд рублей и вполне сопоставима с первым полугодием 2020 года.

Такие данные следуют из отчета «Башнефти» по МСФО, который был опубликован сегодня. Как пояснили в самой компании, инвестиции в основном были сделаны в поддержание потенциала добычи и модернизацию переработки. Например, «Башнефть» позаботилась о повышении эффективности нефтедобычи и укреплении ресурсной базы. Как итог - в первом полугодии 2021 года проходка в эксплуатационном бурении достигла 243 тысяч метров, а количество эксплуатационных скважин выросло относительно аналогичного периода 2020 года более чем на 30 процентов – до 116, причем 104 скважины из них являются горизонтальными. Передовые позиции по важнейшим показателям «Башнефть» продолжает удерживать лидирующие позиции по ключевым показателям своей деятельности. Так, по итогам первого полугодия 2021 года в сопоставлении с тем же периодом прошлого года глубина переработки нефти увеличилась на 2,7 процента – до 86,7 процента, а выход светлых нефтепродуктов вырос на 4,5 процента – до 68 процентов. Экология в центре внимания Вдобавок к производственным проектам в «Башнефти» не упускали из вида и природоохранные программы. Благодаря такой полезной работе, по итогам первого полугодия 2021 года нагрузку на атмосферный воздух удалось снизить на 12 процентов. Напомним, в Уфе продолжает действовать аккредитованная по международному стандарту высокотехнологичная система контроля качества атмосферного воздуха. Речь идет о лаборатории охраны окружающей среды, включая две автоматизированные станции с современным программно-техническим обеспечением. Их современное оборудование непрерывно анализирует компонентный состав и концентрацию веществ в воздухе жилых кварталов Уфы вблизи промышленной зоны и в автоматическом режиме оперативно передает данные в распоряжение министерства природопользования и экологии Башкирии. В санитарно-защитной зоне производственных объектов «Башнефти» работают также передвижные экологические посты. Еще одна грань природоохранной деятельности «Башнефти» - восполнение лесного фонда в регионах деятельности компании. К примеру, за весну и лето 2021 года компания провела озеленение территорий, признанные крупнейшими за последние 20 лет. Было высажено свыше 3,4 млн саженцев хвойных пород на территории свыше 800 гектаров. Большинство деревьев - 3,1 млн саженцев – были высажено в 17 районах Башкирии, и еще 340 тысяч елей - в Тюменской области. Напомним также, что в Уфе продолжает работать комплекс биологических очистных сооружений (БОС) «Башнефть - Уфанефтехим», производительностью 84 000 кубометров в сутки. Он не имеет аналогов в России и странах Евразии и обеспечивает высочайший уровень очистки промышленных стоков в северной части Уфы. Применяемая на них технология способствует увеличению в 2,5 раза объема очищенной воды, повторно используемой в технологических процессах, благодаря этому снижается объем забора воды из реки Белая.

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