В РФ уменьшается доля малого и среднего бизнеса

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В России на 4% уменьшилось количество малых и средних предприятий и на 5% - количество занятых на них.
Об этом сообщает газета «Известия» 12 августа.
К таким выводам пришли эксперты «Опоры России» на основании статистических данных ФНС. Отмечается, что число малых и средних предприятий сократилось до 5,69 миллионов, а количество работающих в данном секторе - до 15,2 миллионов человек.
Такие изменения наблюдается впервые с 2016 года. Многие эксперты связывают этот процесс с повышением НДС, снижением доходов населения и слабым финансированием отрасли.
При этом национальный проект предполагает обратное: к 2025 году количество занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса должно достигнуть 25 миллионов человек.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей