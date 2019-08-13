В РФ уменьшается доля малого и среднего бизнеса

Об этом сообщает газета «Известия» 12 августа.

К таким выводам пришли эксперты «Опоры России» на основании статистических данных ФНС. Отмечается, что число малых и средних предприятий сократилось до 5,69 миллионов, а количество работающих в данном секторе - до 15,2 миллионов человек.

Такие изменения наблюдается впервые с 2016 года. Многие эксперты связывают этот процесс с повышением НДС, снижением доходов населения и слабым финансированием отрасли.